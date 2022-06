CTU: El lunes 4 de julio 16 000 vehículos de transporte urbano de Lima y Callao acatarán el paro

Ricardo Pareja indicó que si no hay solución del Estado a sus demandas, entonces los gremios de transporte urbano de Lima y el Callao no tendrán otra alternativa que subir el costo del pasaje en S/ 1.20. | Fuente: Andina

El presidente de la Cámara de Transporte Urbano (CTU), Ricardo Pareja, anunció que el lunes 4 de julio un total de 16 000 vehículos de transporte urbano de Lima y Callao paralizarán su servicio como medida como protesta por el alza de combustibles.

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire Edición Noche de RPP, Ricardo Pareja precisó que la totalidad de los vehículos de transporte urbano formal tradicional, que representa el 85 %, participará en el paro. Aclaró que el 15 % restante, que corresponde al Metropolitano y corredores, no paralizarán actividades ya que cuentan con un subsidio.



"Yo hablo a nivel de Lima y el Callao, también tengo entendido que en muchas regiones, tanto en Cusco, Arequipa, Lambayeque o en Piura cada uno está haciendo su actividad, pero a nivel de Lima y el Callao son 16 000 vehículos que dejarían de prestar el servicio", dijo.

Sin respuesta del Gobierno

Ricardo Pareja lamentó que hasta el momento ninguna autoridad ha demostrado la voluntad de comunicarse con los gremios de transporte urbano de Lima y el Callao para iniciar un diálogo sobre la solución a sus reclamos y evitar el paro que perjudicará a la población.



"Nosotros hace ya 10 días que venimos anunciando esta medida para el 4 de julio y no sé cómo calificar: de irresponsables o de poca preocupación. No hemos recibido ni una sola llamada de parte de alguna autoridad. Realmente es lamentable, porque, de no haber una solución, el público es el principal perjudicado. Hacemos una invocación tanto al Ejecutivo como al Legislativo para que dejen ese enfrentamiento de todos los días y se dediquen a solucionar los problemas de nuestro país", dijo.

Incremento de pasajes

Además, Ricardo Pareja indicó que si no hay solución del Estado a sus demandas, entonces los gremios de transporte urbano de Lima y el Callao no tendrán otra alternativa que subir el costo del pasaje en S/ 1.20.

"Lo que no podríamos nosotros es trabajar a pérdida y, para mantener nuestro equilibro dentro de los gastos operativos, al haber subido un 80 % el combustible, técnicamente el pasaje, si no lo subimos en S/ 1.20 y subimos por poner un ejemplo en 80 céntimos, estaríamos perdiendo 40 céntimos. No nos quedaría otra alternavita y eso originaría un caos que no quisiéramos", agregó.

