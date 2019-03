Patricia del Río: "Durante más de cuatro años una persona se creyó con derecho a esperarme afuera de cualquier lugar"

Patricia del Río, periodista de RPP Noticias. | Fuente: GRUPORPP | Fotógrafo: GRUPORPP / Marcos Reátegui E.

Patricia del Río es periodista y conductora de los programas Ampliación de Noticias (ADN) y ¿Quién tiene la Razón? de RPP. Ella se unió a la cobertura especial #EllasSomosTodos y compartió su historia de acoso.

"Durante más de cuatro años una persona se creyó con derecho de ir a mi trabajo, a mi casa, esperarme afuera de cualquier lugar para hablar conmigo, para regalarme cosas, para establecer un contacto que yo no quería, ni deseaba, ni había pedido.

El creía conocerme porque había visto mi trabajo en medios de comunicación. Intenté denunciarlo varias veces, la respuesta en la comisaría siempre fue la misma: 'No lo podemos meter preso, porque a usted no la ha agredido, no la ha tocado, y menos ha entrado a propiedad privada'.

Curioso, no entró en propiedad privada pero estaba en todo momento en mi vida. Aterrorizó a mi familia, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, por un tiempo tuve que mandar a mi hijo a vivir a otro lado.

El nivel de ansiedad, de desprotección, de vulnerabilidad que genera una situación como esta no se lo deseo a nadie.

Curiosamente, desde que se tipificó la ley contra el acoso y el acoso sexual, esta persona desapareció, así que las leyes sirven, la protección para las mujeres sirven".

Esta nota es parte de la cobertura especial de RPP "Ellas somos todos".