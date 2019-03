El acoso sexual puede ser sancionado hasta con cinco años de cárcel. | Fuente: RPP Noticias

“Él me escribió por WhatsApp y me dijo que le parecía muy bonita que quería conocerme, luego me mandó fotos desnudo y videos obscenos. Me dijo que quería estar conmigo. Cuando le dije que pare, me dijo que no esperaba que fuera tan ‘botada’ y continúo mandándome fotos”, - Jazmín.

Este es uno de los cientos de casos en que mujeres han sido víctimas de acoso sexual. Según el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 7 de cada 10 mujeres entre 18 a 29 años hemos sido víctimas de acoso sexual a nivel nacional. En Lima, son 9 de cada 10.

¿Qué es el acoso sexual y qué dice la ley al respecto? La abogada Clea Guerra, especialista en temas de género, señala que se trata de "toda situación que busca hacer un acercamiento, un contacto con la víctima, hostigarla, pero para realizar un acto de connotación sexual. Esa es la gran diferencia que se tiene con el acoso en general".

La Ley 30823, que previene y sanciona el acoso sexual, establece que este delito tiene una pena de cárcel de tres a cinco años. En caso ocurran agravantes, la pena podría ser de cuatro a ocho años.

Guerra señala que los agravantes son-por ejemplo- la calidad de la víctima, es decir, si es menor de edad, si es adulta mayor, si se encuentra en estado de gestación, si ha habido una relación entre el agresor o si la persona previamente de convivencia o de pareja.

Los también conocidos como "piropos", los silbidos o las frases con connotación sexual también son acoso sexual. ¿Cómo identificar qué gestos son acoso sexual?

“Pueden ser diferentes conductas donde no hay consentimiento de la víctima y hay un rechazo, esa es una forma de acoso”, afirma Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

En lo que va del 2019, el Ministerio del Interior, a través de su sistema de denuncias SISPOL, registró 985 denuncias por acoso y 414 por acoso sexual.

El director general de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, Alejandro Delgado, explicó que para denunciar este delito “no necesita presentar ningún documento o prueba”.

“Una vez registrada la denuncia, el personal policial llenará la ficha de valoración de riesgo para llevarla con los demás actuados al juzgado de familia en 24 horas. En base al riesgo de la víctima dictará las medidas de protección”, dice Delgado.

El trámite es gratuito. Si la comisaria no quiere recibir la denuncia, usted puede llamar a la Central Única de Denuncias Gratuitas del Ministerio del Interior: línea 1818.