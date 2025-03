Exviceministro Pedro Gamio denuncia que sujetos intentaron intervenir su cuenta de WhatsApp

El exfuncionario público señaló que le llegó un mensaje con un link fraudulento donde le aseguraban que debía supuestamente proteger su línea.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pedro Gamio, exviceministro de Energía y Minas, denunció que desconocidos intentaron intervenir su cuenta de WhatsApp bajo mensajes fraudulentos, haciéndose pasar como trabajadores de la plataforma.

"Usted recibe un mensaje a través del WhatsApp y le dicen: Hay una persona desde otro celular que está intentando tomar su línea, su señal. Es importante que siga este procedimiento'. Sin embargo, todo es un ardid porque firman como servicio técnico del WhatsApp y hacen que la persona crea que está siendo auxiliada, pero en realidad se está poniendo a disposición del 'phishing'", contó en el programa 'Conexión' de RPP.

Pedro Gamio manifestó que tenía a disposición una persona que conocía del tema y lo ayudó para que su celular no fuera intervenido. No obstante, recomendó a la gente no contestar ese tipo de mensajes ya que la plataforma tiene otra forma de atender a sus usuarios.

"Lo importante es que, como recomendación, no hay que aceptar ningún tipo de mensajes, que no hay ningún mecanismo de asistencia técnica de WhatsApp, lo que hay es un correo electrónico al que se dirige uno para hacer la alerta y el reclamo. También recomiendo dar aviso a la Policía Nacional", señaló.

Ciberdelincuencia en Perú aumentó un 40%

El Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol) informó a RPP Data que en el 2024, los ciberdelincuentes robaron un total 90 millones de soles solo en Lima Metropolitana, y en lo que va del 2025, ya se ha reportado más de 3 millones de soles robados por estafas digitales.

Se reportaron 42 mil denuncias el año pasado por los delitos informáticos en el Perú, lo que representa un aumento de casi el 40% a comparación del 2023, donde se reportaron 30 mil delitos.

Las regiones con más casos fueron Lima Metropolitana con 23 mil casos, seguida de Piura (2 mil), La Libertad y Arequipa (1 900 cada una), Lambayeque y el Callao (1 500 cada una) e Ica con 1 200 denuncias.