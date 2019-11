Policía rescató a mujer de 87 años abandonada por uno de sus hijos en Ate

PNP rescata a adulta mayor de abandono en una vivienda en Ate. | Fuente: RPP

La Policía Nacional del Perú (PNP) rescató la noche de este martes a una mujer de 87 años del interior de su propia vivienda. Esto luego que la adulta mayor habría sido abandonada por su hijo en la casa, ubicada en el asentamiento humano Micaela II, en el distrito de Ate.

La anciana, identificada como Luisa Victoria Sánchez Gemio, se encontraba sola, sin comida, sin dinero y encerrada dentro de la vivienda. La mujer solo podía comunicarse a través de una ventana con sus vecinos. Ellos denunciaron al Rotafono que brindaron alimentos a la mujer durante más de una semana.



"¿Dónde se iría? bien temprano se alistó, se cambió y se fue. Ni siquiera me deja un sol. Hasta ahorita no viene. Yo estoy sola aquí. No tengo ni luz", señaló la mujer desde su encierro.

PNP rescata a adulta mayor del abandono en una vivienda | Fuente: RPP

El comisario PNP de Ate, comandante Manuel Alvarado, indicó a RPP Noticias que el Escuadrón de Emergencia Este ingresó al domicio y puso a buen recaudo a la adulta mayor tras tomar conocimiento del abandono moral y material de la adulta mayor.



"Tenemos referencia que ya el 2018 igualmente sufrió un abandono de similar índole, la trasladaron a la comisaría y luego de varias indagaciones se le hizo entrega a su hijo, una persona adulta. En estos momentos estamos tratando nuevamente de ubicarlo", sostuvo.

"Cuidado mientan, cuidado me abandonen por ahí", indica la anciana evidentemente preocupada.



Luisa Victora Sánchez Gemio permanece todavía en la Comisaría de Ate, ubicada en el kilómetro 7 de la Carretera Central, hasta que algún familiar acuda para responder por ella.