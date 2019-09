El pequeño fue declarado muerto en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, en Puente Piedra. | Fuente: Facebook / Hospital Carlos Lanfranco La Hoz

Laura Argomedo, de 24 años, la madre del bebé que pasó 10 horas en el mortuorio del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, en Puente Piedra, luego de que los médicos lo declararan muerto por error, pidió justicia y una dura sanción para los responsables.

“Que esto no quede impune”, dijo entre lágrimas a RPP Noticias. “Que no le digan que su bebito ha fallecido, vean a su bebito si está muerto antes que lo lleven al mortuorio, así se puede salvar una vida de una persona tan chiquitita”, comentó.

La mujer dijo que más de un médico revisó al menor, que fue declarado muerto por error hasta en dos oportunidades. Fue el fiscal de turno quien descubrió que el neonato aún respiraba cuando acudió a certificar el fallecimiento, 10 horas después.

Además, Argomedo denunció que la primera vez que acudió con dolores de parto a la posta médica de Santa Rosa, de Puente Piedra, le dijeron que “no tenía nada” y tuvo que regresar a casa.

“Cuando me dio unos dolores, que ya sabía que eran contracciones, fui a atenderme al hospital, y me mandaron a casa diciéndome que no tenía nada, que es normal que tenga las contracciones”.

Cabe mencionar que la mujer reconoció que no llevó un control de su embarazo, ya que con sus anteriores hijos no tuvo inconveniente alguno. “Siempre han nacido bien, y han hecho sus 42 semanas”, comentó.