"En las buenas y en las malas": la Selección llegó a Lima y recibió el apoyo de los hinchas

La Selección Peruana ya se encuentra en Lima. El avión que trasladó desde Montevideo, Uruguay, a los dirigidos por Ricardo Gareca aterrizó al promediar las 4:00 a.m. en el aeropuerto Jorge Chavez, hasta donde llegó un pequeño grupo de hinchas para expresar su apoyo a los jugadores.

Pese a la derrota contra el equipo charrúa, estos hinchas hicieron sentir su apoyo a los seleccionados con cánticos y arengas.

“Me he quedado a dormir acá para alentar a la Selección. Estamos en las buenas y en las malas. Me he quedado acá con mi esposo para alentar”, comentó una joven chalaca.

Tras pasar los controles respectivos, los seleccionados abordaron dos buses con dirección al Hotel Hilton, en Miraflores, donde quedarán concentrados de cara al partido del martes, 29 de marzo, contra Paraguay.

En este lugar, otro grupo de hinchas esperaba a los jugadores. Los aficionados, en su mayoría jóvenes, también expresaron su respaldo a los jugadores, quienes -en alguno casos- respondieron levantando la mano o sonriendo.

El objetivo: Paraguay

Los seleccionados continuarán concentrados hasta el martes, cuando se dispute la fecha final de las Eliminatorias Qatar 2022.

Pese a la derrota de anoche, la Selección Peruana se mantiene quinta en la clasificación, lo que le asegura su pase al repechaje contra un representante de Asia.

Perú depende de sí mismo, ya que un triunfo el martes ante Paraguay le asegura el quinto puesto. De no conseguir la victoria, aún hay chances, pero dependería de los resultados que obtengan Colombia y Chile, quienes tienen opciones de superar a Perú en la tabla.



