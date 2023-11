Rafael López Aliaga pidió al defensor del Pueblo la nulidad de los peajes

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pidió este lunes la nulidad de los peajes de Rutas de Lima al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ante la afectación de la ciudadanía con menos recursos económicos en Lima Norte.

Durante la sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República, el burgomaestre hizo este pedido, a fin de que el titular de la Defensoría del Pueblo vaya a la vía civil para no llegar a un proceso arbitral.

“Defienda al pueblo, vaya usted, usted sí puede hacerlo señor defensor, usted puede pedir la nulidad en vía civil, no en vía arbitral, en vía civil pida la nulidad de una buena vez, no sea cómplice de esto, he ido personalmente a decírselo”, dijo López Aliaga a Gutiérrez.

Procesos en el exterior

López Aliaga indicó también que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha iniciado un proceso en las ciudades estadounidenses de Nueva York y Washington para poner fin a los peajes de Rutas de Lima.

“Estamos empezando en la MML un proceso en entidades importantes, el Departamento de Justicia Americano y la Superintendencia del Mercado de Valores (SEC) que son entidades que regulan, que tienen compromisos de no corrupción”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, pues consideró que al colocar un peaje en una “zona vulnerable” la condenó a que el 25% de su presupuesto se vaya en pagar el peaje. “Eso es un tema de derechos humanos bien grave”, dijo.

El burgomaestre capitalino también solicitó al presidente del grupo de trabajo, Wilson Soto, que se haga justicia respecto de este tema, pues señaló que se trata de un “caso totalmente delictivo”.