El Corredor Rojo opera la ruta Javier Prado-La Marina-Faucett. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El empresario Ángel Mendoza, representante de un operador del Corredor Rojo (Javier Prado-La Marina-Faucett), negó tener una relación más allá de la comercial con Antonio Camayo, personaje vinculado al caso 'Los cuellos blancos del puerto', tal como lo dejó entrever Guzmán Espinoza, proveedor de los buses de una de las rutas del Corredor Verde de Lima.

"Sí lo conocemos, tenía una relación por el alquiler de unos buses pero más allá de eso no hay otra cosa. Es una relación comercial tan igual como la del señor Guzmán Espinoza. Ya cortamos la relación porque logramos obtener un financiamiento del banco y hemos adquirido buses nuevos", señaló en diálogo con RPP Noticias.

Mendoza explicó para el Corredor Rojo se alquilaron buses, una parte a la empresa GEA Motors, de propiedad de Guzmán Espinoza. Sin embargo, luego de que este empresario fuera detenido preliminarmente en mayo del año pasado, se optó por dar por concluido el vínculo contractual a pedido de Protransporte.

"Nosotros damos cumplimiento y retiramos los 27 buses del Corredor Rojo por una disposición de la Municipalidad, no nuestra. Nosotros por un tema de imagen, por financiamientos con los bancos, tuvimos que deslindar todo tipo de relación con Guzmán Espinoza", precisó.

Guzmán Espinoza, proveedor de los buses de una de las rutas del Corredor Verde. | Fuente: RPP Noticias

Empresario del Corredor Verde niega tener vínculo con el narcotráfico

El empresario Guzmán Espinoza, proveedor de los buses de una de las rutas del Corredor Verde de Lima, negó tener vínculos con el narcotráfico, como denuncia el Ministerio Público. El gerente general de GEA Motors sostuvo que no conoce a Víctor Rivera Muñoz, alias 'Jarachupa', presunto cabecilla de una organización del narcotráfico.

"Nunca tuve ningún vínculo. No lo conozco, ni siquiera hice alguna transacción. No sé de dónde hace esta investigación que me perjudica en mi negocio", señaló el empresario en entrevista con RPP Noticias.

La esposa de Guzmán Espinoza, Mirtha Muñoz Carbajal, es prima de Víctor Rivera Muñoz, alias 'Jarachupa', quien dirigía un presunto clan del narcotráfico. Pese a esto, el empresario intentó minimizar este vínculo asegurando que se trata de "un apellido tercero".