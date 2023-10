RPP cumple 60 años: conoce más de su historia de la propia voz de sus periodistas

RPP, considerada como la voz de todo el Perú, está de aniversario. Y es que este sábado, 7 de octubre, cumple 60 años dedicados a brindar información veraz, completa y oportuna a través de sus micrófonos.

Fue en esa fecha, pero de 1963, cuando RPP -fundada por Manuel Delgado Parker y Johnny Lindley Taboada- inició oficialmente sus emisiones.

Desde entonces, y de manera ininterrumpida, las voces de sus conductores, locutores y reporteros son escuchadas en simultáneo en todo el territorio nacional.

Hugo Viladegut, voz oficial de RPP

Uno de estos baluartes es sin duda Hugo Viladegut, locutor y voz oficial de RPP, quien evoca con precisión que fue un 15 de febrero de 1986 el día en que se unió a esta empresa de la información.

"Empecé siempre en la mañana. Levantándome tan temprano a las 5:00 a. m. y nunca me he movido de ese horario. De los 60 años que tiene la radio, yo tengo 37. Quizás sea el locutor y el trabajador más antiguo", aseguró.

Dentro de su vasta experiencia, recordó que uno de los momentos más difíciles de su carrera la vivió durante la época de la violencia terrorista.

"Creo que el hecho más luctuoso, más terrible, fue la explosión en Miraflores, en Tarata. Fue terrible", señaló.

Sin embargo, sostuvo que, "en medio de la oscuridad, RPP era la voz orientadora y de calma".





¿Cómo se creo la frase 'Directo en directo'?

‘Directo en directo’ se ha convertido a lo largo de estos años en la frase más importante dentro de la radiodifusión nacional, pues su simplicidad resume algo más complejo y que caracteriza a cada uno de nuestros reporteros: contar la historia desde el lugar de los hechos.

Jesús Miguel Calderón, periodista y conductor de La Rotativa del Aire – Edición Noche, recuerda que el icónico mensaje se gestó en un acto por diferenciarse de los demás medios, porque “en esa época, en los años 80, no había transmisión directa. Todo se grababa y se lanzaba en diferido”.

Entonces, los creativos y directivos de esa época tenían como objetivo que la radio llegue y transmita lo que estaba ocurriendo en ese preciso instante y para ello se creó la frase ‘Directo en directo’, que identificaba a la radio, pero sobre todo al reportero que es quien cubre la noticia.

“Estoy informando en ese momento ‘Directo en directo’ todo lo que está sucediendo, mientras la televisión no grababa en directo, igual los diarios. No había internet. Entonces, el ‘Directo en directo’ se hizo famoso y me vi transmitiendo en el lugar que ocurre la noticia desde cualquier punto de Lima y del país”, afirmó.





Directo en directo: la historia desde el lugar de los hechos

“Damos información verificada”

Son 60 años los que avalan a RPP como un medio de comunicación responsable, cuya misión es ofrecerles a los ciudadanos una información totalmente verificada, generando así lazos de confianza con cada uno de nuestros oyentes, evitando los 'fake news'.

Al respecto, Susana Vera, directora periodística de RPP, señaló que como medio noticioso "hoy mismo no estamos peleando por la inmediatez, estamos peleando por dar información verificada, contrastada y cuando ya sabemos que es así, la difundimos".

La base para ello, sostiene, es "ir a la fuente directa, es llamar, es contactar y, si no está disponible, lo que hacemos es contrastar información".

En esa línea, Jesús Veliz, editor de tecnología, indicó que en “RPP nos hemos pasado la vida tratando de aguantar la pelota en beneficio de la información verdadera”.

Y aseveró que “es mejor esperar y confirmar, que decir y fallar. Eso es reputación, finalmente”.