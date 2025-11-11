Rutas de Lima advierte que podría dejar de operar en vías concesionadas si siguen suspendiendo cobro de peajes

La empresa concesionaria señaló que se encuentran a pérdida y no reciben en estos momentos ningún ingreso.

La empresa concesionaria Rutas de Lima emitió un comunicado para advertir que en tres semanas podrían estar impedidos de seguir operando en las vías que tienen a su cargo si se mantiene la orden judicial de suspender indefinidamente el cobro de peajes en Villa y Punta Negra ya que han perdido la totalidad de sus ingresos.

"La operación de las vías concesionadas depende exclusivamente de los recursos generados a través del cobro de peajes, siendo que las decisiones emitidas por distintas entidades del Estado peruano, así como los reiterados y graves incumplimientos de la MML, han ocasionado que, a la fecha, RDL prácticamente no cuente con ingresos", se lee en el pronunciamiento de la empresa.

Rutas de Lima informó también que durante los últimos 21 meses han tenido generación de caja negativa por más de S/ 200 millones. Por ello esperan que la medida judicial se revierta pronto.

El cobro de peajes

El Poder Judicial ordenó la semana pasada a Rutas de Lima suspender el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra "bajo apercibimiento de aplicarse sanciones de multa consecutiva, en caso de incumplimiento".

Esta medida se da luego de que la concesionaria reanudara el el cobro del peaje tras apelar la sentencia judicial que había suspendido el pago de la tarifa en el tramo sureño.

La Municipalidad de Lima previamente había emitido un comunicado en el que manifestaba que la decisión de Rutas de Lima de retomar dicha acción vulneraba los derechos fundamentales.

“Resulta inaceptable que pese a la evidente vulneración de derechos fundamentales, Rutas de Lima persista en dichas acciones en lugar de corregirlas”, indicó en su momento.

