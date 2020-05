San Borja lidera precio de alquiler de oficinas Clase B en primer trimestre

| Fuente: Shuterrstock | Fotógrafo: gorodenkoff

De acuerdo con el informe trimestral de Cushman & Wakefield, el precio promedio de alquiler pedido en Lima para las oficinas Clase B en el primer trimestre de 2020 cerró en US$ 15.1 por m2, lo que representa un precio estable y sin cambios significativos en comparación al último trimestre del 2019.



Analizando los submercados existentes en Lima, podemos apreciar que el de San Borja mantiene el máximo precio de alquiler con US$ 18.8 por m2, seguido por Miraflores y San Isidro Empresarial (ambos con US$ 16.4 por m2). En tanto, Santiago de Surco ocupa el cuarto lugar con US$ 16.1 por m2.

Otras zonas como Lince, La Victoria, Ate Vitarte y Callao registran, en ese orden, los menores precios de alquiler pedido, en un rango entre los 12.8 y 9.8 dólares por m2.

Como información adicional, debemos tener en cuenta que los edificios Clase B presentan, por lo general, una altura de entre 7 y 10 pisos, contando con plantas que alcanzan entre los 200 y 500 m2. Estas plantas pueden ser divididas hasta en oficinas de 20 m2 y cuentan con áreas comunes básicas (lobby, comedor y sala de reuniones).

El informe de Cushman & Wakefield también detalla que la tasa de vacancia (disponibilidad respecto al inventario total de m2 arrendables) alcanzó un promedio de 14.7%, un 1.4% más que el mismo trimestre de 2019. Miraflores y Santiago de Surco fueron los submercados que albergaron la mayor área disponible con 27,976 m2 y 21,541 m2, respectivamente.

“Viendo a futuro, se estima que entre el segundo trimestre del presente año y finales del próximo se habrán entregado un total de 51,494 m2 en nueva superficie, siendo Miraflores y San Isidro Financiero los distritos de mayor inventario futuro”, señaló Aissa Lavalle, Country Manager de Cushman & Wakefield en Perú.