La reja bloquea una ciclovía que pasa por el lugar. | Fuente: RPP Noticias

La gerenta de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de San Isidro, Nancy Ninapaytán, justificó la instalación de una reja en el denominado Parque Ecológico, en vía del malecón, que divide a este distrito con Miraflores. No obstante, negó que impida el libre tránsito.

En diálogo con RPP Noticias, la funcionaria señaló que dentro de esta zona de recreación existen "activos que se tienen que custodiar". Por esta razón, señaló que personal del Serenazgo se encargará de hacer que se cumpla el horario de apertura y de cierre de la reja.

"La reja tiene que custodiar tanto tu ingreso como tu salida. No es que no pasen (los ciclistas), se tiene que custodiar y para ello hay que controlar los accesos. Quiere decir que esta reja cuando entre en funcionamiento este espacio va a tener que aperturarse la reja", señaló.

"En diciembre, cuando estaba cerrada esta zona, han intentado ingresar en la madrugada, y obviamente no para visitar. Han intentado con intención de robar los equipos que tenemos acá. Queremos garantizar la seguridad, pero sí vamos a permitir el acceso", agregó.

En otro momento, la funcionaria de San Isidro precisó que la instalación de rejas no es una idea de la actual gestión, sino que fue concebida en el proyecto de inversión del 2017 que les dejó la anterior administración. En ese sentido, aseguró que no puede ser modificado.

"La reja no la puedo cambiar porque estamos hablando de un proyecto de inversión pública, así fue concebido. Un proyecto de inversión pública tiene una sostenibilidad de 10 años, no puedo cambiar esto si la anterior gestión lo concibió de esta forma. La reja no ha sido instalada por esta gestión, fue concebida en el proyecto de inversión del 2017", dijo.