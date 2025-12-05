San Isidro: padres del colegio Alfonso Ugarte protestan por falta de personal de limpieza en el centro educativo

Padres de familia del colegio Alfonso Ugarte, del distrito limeño de San Isidro, realizaron un plantón con carteles y pancartas en mano, denunciando falta de personal que realice las labores de limpieza en los servicios higiénicos.

Esta situación, según indicaron a RPP, viene desde hace varios meses. Un padre de familia contó que no hay condiciones higiénicas en el centro educativo, pese a que existen "grandes cantidades de dinero que ingresan a las arcas de la institución".

"Estamos hablando de más de un millón y medio de soles en los baños, (y) no hay un personal que esté permanentemente limpiando cuando los baños lo usan más de 250 chicos. Es imposible que los servicios higiénicos se mantengan limpios. No hay jabón, no hay papel higiénico", declaró el padre de familia.

Añadió que, pese a que se concesiona dentro del colegio, para dar clases privadas, "las condiciones en la que estudian nuestros hijos no son las óptimas".

Agregó que la piscina del colegio fue clausurada por condiciones de insalubridad, pero que "el mismo concesionario sigue dentro de las instalaciones por más de ocho años".

"Mientras nosotros concesionamos la piscina para que un privado dé clases privadas todo el año, nuestros hijos de primaria recién, hace una semana, han tenido una clase. Estamos a punto de terminar el año escolar y nuestros hijos de todo el nivel primaria no han tenido clases de natación. El director de la institución dice que no es su responsabilidad, sino de los profesores. Eso es un absurdo", declaró.

En ese sentido, exigió a la UGEL y al Ministerio de Educación que se hagan cargo de la situación en la institución educativa Alfonso Ugarte.

Por otro lado, denunció que buscarían quitar la representación de los padres de familia en el colegio. "Tratan de impedir que los padres, que somos críticos a la gestión, se opongan y demuestren las condiciones en las que se manejan los recursos propios de la institución educativa", mencionó.