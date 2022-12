ave | Fuente: RPP | Fotógrafo: Xenia Martinez

Un pelícano cayó sin vida este miércoles en la cuadra 4 de la calle Teniente Romanet, en el distrito de San Isidro. Según personal de Serenazgo, el ave ya volaba muy débil cuando impactó con un árbol y terminó en el pavimento, por ello colocaron un panel por encima del cadáver y se cercó la calle por prevención.

RPP Noticias pudo conocer que este suceso se dio a la 1:00 p. m. Sin embargo, el cuerpo del ave aún permanece por varias horas en el lugar y se espera la presencia de personal de Serfor y Senasa para acudir a recoger el cuerpo.

Desde hace algunos días se conoció que hay un brote de influenza aviar en las aves y por ello el Senasa ha dictado 90 días de emergencia sanitaria en el país que puede ampliarse de acuerdo con la evaluación epidemiológica.

La recomendación que ha dado Senasa es que la población no debe mantener contacto con aves muertas para evitar un posible contagio a la influenza aviar.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) reportó ayer que 13 869 aves han muerto a causa de la influenza H5N1 en la costa del país. De ese total, 10 257 son pelícanos peruanos, 2 919 piqueros marinos y 614 de la especie camanay. Los ejemplares fueron encontrados principalmente en Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica, Moquegua, Tacna y Lima.

Emergencia nacional

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por un período de 90 días calendario, ante la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad en aves domésticas o aves de traspatio.

La declaratoria de emergencia sanitaria se oficializó mediante la Resolución Jefatural N°0180-2022-MIDAGRI-SENASA, publicada la noche del martes en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

La medida dispone que se intensifiquen , a nivel nacional, las acciones de vigilancia y control de la influenza aviar de alta patogenicidad, priorizando la zona de detección, con el objeto de eliminar el foco y evitar su diseminación a otras áreas geográficas del país.

"Consumo de carne de aves no es un riesgo"

Jorge Mantilla, director de Control y Erradicación de Enfermedades de Senasa, aseguró que no hay riesgo de contagio de influenza aviar si las personas consumen carne de ave o huevo. El especialista aclaró que no existen estudios que prueben por el momento lo contrario.

"El consumo de carne de aves y huevos no es un riesgo para la transmisión de la influenza aviar de los animales hacia los humanos. Podemos comerlo (si la ave está contaminada ) la idea es que no se dé este proceso, por eso es que el Senasa elimina el 100 % de las aves enfermas y de contacto para que no se de ese caso, pero en el supuesto que se dé, no hay estudios que demuestren esa transmisión a través de esa ruta", explicó en el programa "Las Cosas Como Son" de RPP.