Especialista del Senasa: "Consumo de carne de aves no es un riesgo para la transmisión de la influenza aviar"

Las aves de corral están siendo inspeccionadas por personal de Senasa | Fuente: Andina

Jorge Mantilla, director de Control y Erradicación de Enfermedades de Senasa, aseguró que no hay riesgo de contagio de influenza aviar si las personas consumen carne de ave o huevo. El especialista aclaró que no existen estudios que prueben por el momento lo contrario.

"El consumo de carne de aves y huevos no es un riesgo para la transmisión de la influenza aviar de los animales hacia los humanos. Podemos comerlo (si la ave está contaminada ) la idea es que no se dé este proceso, por eso es que el Senasa elimina el 100 % de las aves enfermas y de contacto para que no se de ese caso, pero en el supuesto que se dé, no hay estudios que demuestren esa transmisión a través de esa ruta", explicó en el programa "Las Cosas Como Son" de RPP.

Mantilla afirmó que es la primera vez que se reporta en el Perú este virus de alta patogenicidad como es el H5N1. Aunque precisó que el virus se puede transmitir de aves a humanos, sostuvo que es bastante bajo la probabilidad de que ocurra.

"El virus de la influenza aviar tiene una combinación y de acuerdo a la clasificación del Organismo Mundial de Sanidad Animal solo los grupos H5 y H7 son de alta patogenicidad. En nuestro país es la primera vez que se detecta la H5, la otra no", recalcó el especialista.

Por otro lado, recalcó que el contagio de esta influenza se da principalmente por contacto directo entre las aves y a través de las heces que emiten las aves contaminadas. Por ello la tarea del Senasa es evitar ese traslado de las aves silvestres a las domesticas y enfatizó que las empresas del sector tienen que mejorar sus protocolos de bioseguridad generales.

Emergencia sanitaria a nivel nacional

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por un período de 90 días calendario, ante la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad en aves domésticas o aves de traspatio.

La declaratoria de emergencia sanitaria se oficializó mediante la Resolución Jefatural N°0180-2022-MIDAGRI-SENASA, publicada la noche del martes en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

La norma indica que toda persona natural o jurídica se encuentra prohibida de:

- Movilizar aves domésticas vivas y productos de riesgo desde las zonas consideradas como foco, perifoco y vigilancia a influenza aviar de alta patogenicidad, sin la autorización del Servicio Nacional de Sanidad Agraria.

- Trasladar aves domésticas vivas y sus productos de riesgo, dentro del territorio nacional, sin el certificado sanitario emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria.