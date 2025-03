Alcalde de SJL tras asesinato de Paul Flores: "La presidenta Dina Boluarte no está a la altura de este país"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, manifestó que este año será el "más sangriento" del país, debido a los problemas que existen en la lucha contra la criminalidad. En ese sentido, cuestionó la labor de la presidenta Dina Boluarte al respecto.

"La presidenta Dina Boluarte no está a la altura de este país, de los problemas, tiene cualquier cantidad de 'anticuchos' que no le permiten estar concentrada en una labor contra la criminalidad y ahí también el Ministerio del Interior, Ministerio Público y Poder Judicial porque no se pueden salvar todos", manifestó en entrevista para RPP.

Maldonado lamentó el asesinato del cantante Paul Flores, de Armonía 10, que se dio en San Juan de Lurigancho. Sin embargo, cuando se le consultó si el ministro Juan José Santiváñez debería ser censurado, consideró que lo mejor es una interpelación.

"Antes de eso mejor una interpelación para que conteste todo lo que necesitamos saber los peruanos, porque la censura, es un mecanismo democrático que tiene el Congreso, pero una interpelación para que los ciudadanos sepamos qué se está haciendo y que el Parlamento deje de apañar. Seamos honestos, la presidenta Dina Boluarte no tiene bancada, depende de las bancadas que hoy tienen la mayor cantidad de congresistas, por eso se sienten cómodos, por eso persisten ministros que no deberían continuar", expresó.

El burgomaestre también afirmó que la Policía Nacional se encuentra atada de manos en la lucha contra la criminalidad.

"La Policía Nacional no tiene la capacidad en las competencias y leyes para dar con las bandas criminales porque está atada de manos por un Congreso que no le ha dado facultades de investigación", expresó.



Asesinato de Paul Flores

El cantante de la orquesta de cumbia Armonía 10, Paul Flores, murió la madrugada del domingo luego de que el bus en el que se encontraba junto con los otros miembros de la agrupación fuera atacado a balazos por desconocidos en San Juan de Lurigancho.

Según información a la que tuvo acceso RPP, la unidad, en la que viajaban alrededor de 30 personas, fue interceptada por desconocidos que se movilizaban en, al menos, una motocicleta, mientras se dirigía a Santa Clara, distrito de Ate, para una presentación en el local conocido como Casa Real.

Los delincuentes habrían exigido al conductor del bus a detenerse, pero ante su negativa, abrieron fuego contra el vehículo, hiriendo de gravedad a Flores García, de 39 años.