Incendio destruye vivienda de un confeccionista en San Juan de Lurigancho

Lima San Juan de Lurigancho: Incendio destruye vivienda en el sector Juan Pablo Segundo

Un incendio se registró este domingo en una vivienda ubicada en la manzana E, Lote 3 en el sector maravilla Juan Pablo segundo, quinta etapa, San Juan de Lurigancho.

El fuego inició en el segundo piso de la casa y ocasionó que el dueño del inmueble lo perdiera todo: desde sus equipos de costurería que alquilaba hasta cinco mil soles que tenía guardados para pagar algunas deudas.

Confeccionista perdió sus herramientas

Ignacio Edilberto Ccapa Huanca, de 60 años, contó a RPP que estaba en el primer piso cuando sucedió el incendio y no se dio cuenta hasta que los vecinos le alertaron lo que ocurría.

"Cuando me tocaron la puerta yo salí, pero ya estaba todo consumido ya. Quise sacar algunas cosas y ya no pude. Los vecinos me ayudaron, los bomberos vinieron y apagaron el fuego. Perdí máquinas, remalladoras, mercadería como chompas. Todo se quemó", contó a RPP.

El hombre señaló también que hace dos años inició el emprendimiento para alquiler de equipos, pero el fuego consumió todas sus pertenencias y por ello solicita ayuda. Quien desee apoyarlo puede llamar al número 928731197.