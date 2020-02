Avenida Chetuyoc en San Juan de Lurigancho | Fuente: RPP

Vecinos de San Juan de Lurigancho denunciaron este jueves que la municipalidad del distrito tienen en completo abandono la avenida Chetuyoc, paralela a la avenida Canto Grande, que presenta 50 forados en sus cinco cuadras.



Según los vecinos, la vía en mal estado no ha sido reparada desde hace 20 años cuando fue construida por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

Un vecino de la zona señaló a RPP Noticias que las autoridades no tomaron en cuenta la avenida Chetuyoc al momento de asfaltar la avenida Canto Grande hace unos meses.

"Los vecinos tienen que echar agua para que no se levante polvo, los vehículos pasan y levantan una buen cantidad de polvo, no sé por qué el señor alcalde no ha tomado en cuenta este sector", dijo.

Además, precisó que hace poco una empresa dedicada a la instalación de gas en viviendas de la zona y que al realizar sus obras afectaron el alfalto de la vía.