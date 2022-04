Incendio en San Martín de Porres | Fuente: RPP

Al menos un muerto y dos heridos deja un incendio que se registra la noche de este lunes en un almacén ubicado en la asociación Tres horizontes, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

El jefe de la Región Policial Lima, general PNP José Zapata, confirmó la cifra de una víctima mortal a causa del incendio.

"Damos como resultado de este siniestro una persona fallecida y dos personas heridas que han sido llevadas al hospital Loayza y seis vehículos siniestrados", afirmó la autoridad policial.





Además, el general PNP José Zapata, señaló que dos locales fueron afectados por el fuego, uno de ellos sería un depósito de vehículos y el otro sería de combustibles. Sin embargo, aclaró que estos datos son preliminares.

Hasta el lugar llegaron más de 13 unidades del Cuerpo General de Bomberos para controlar el incendio.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La doctora Úrsula Pérez Verástegui, médico infectóloga de la clínica Javier Prado, explicó que el Coxsackie se produce por un virus y que no es una enfermedad grave, pero no hay tratamiento antiviral. Dijo que este virus se contagia fácilmente y es por contacto. Normalmente se da en niños, pero también pueden contagiarse los adultos. La especialista agregó que no se complica, pero condiciona a la deshidratación de los niños y puede condicionar a una hospitalización. Recomendó que ante la aparición de esta enfermedad se requiere un aislamiento de unos diez días.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.