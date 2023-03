Santa Anita: piden ayuda para madre de familia y su hijo luego de que muro de bodega les cayera encima

La bodega ha sido clausurada por la municipalidad de Santa Anita ya que no contaba con lincencia de funcionamiento ni inspección de Defensa Civil | Fuente: Captura

La ciudadana Irma López hizo un llamado para que la apoyen con un abogado, ya que quiere denunciar que su hermana, que es una madre de familia, resultó con una sutura de la cabeza de 20 puntos luego de que le cayera un muro del segundo piso donde funcionaba una bodega.

El muro la cayó encima cuando estaba acompañada de su hijo de ocho años. Ellos iban a comprar a la bodega ubicada en la Cooperativa Universal en el distrito limeño de Santa Anita.

Irma López recuerda los momentos de terror que vivió cuando desde su casa que está ubicada al frente de la bodega escuchó un ruido fuerte y salío a presenciar lo que pasó. Alertada, al igual que los vecinos, salió a auxiliar a la madre de familia, identificada como Gisela López, quien estaba con su hijo menor.

Fueron los propios vecinos y familiares quienes sacaron de los escombros a la madre de familia y su menor hijo. Irma lópez enfatiza que no recibió el apoyo de los dueños de la bodega y, según ella, tampoco auxiliaron a las víctimas.



Denuncia negligencia

Posteriormente tampoco han apoyado de forma económica para el diagnóstico, así como los chequeos médicos.

"Mi hermana y mi sobrina está estable, se podría decir, pero lo más inaudito ha sido que la familia no ha salido a socorrer a mi hermana. Y cuando yo le pregunto 'si tú tenías un carro afuera, ¿por qué no saliste a socorrer?'. La dueña de la tienda me dice que ese carro es para llevar mercadería, no personas. Eso es inhumano. Si no fuera por los vecinos, mi hermana estaría enterrada con todas las piedras", comentó.

"Es una negligencia porque ellos sabían, inclusive un día antes ellos han puesto un cartel y sabiendo que está cascarón esa pared lo han hecho clavar. Lo que queremos es un abogado porque es una negligencia, no es algo fortuito como ellos dicen", declaró Irma a RPP.

Gisella y su hijo se encuentran atendido gracias al apoyo de una clínica particular porque los dueños no se han hecho cargo de los gastos.

La bodega ha sido clausurada por la Municipalidad de Santa Anita, ya que no contaba con la licencia de funcionamiento ni una inspección de Defensa Civil. Actualmente el lugar se encuentra con cinta amarilla mientras que los vecinos realizan trabajos de limpieza de los pedazos del muro que cayó.