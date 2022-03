El corte de agua afectará zonas de Lima. | Fuente: Andina

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este jueves, 17 de marzo, habrá corte de agua en Jesús María y Villa El Salvador.

La suspensión del servicio, programada para realizar trabajos de mejoramiento en el sistema de agua potable, no afectará a la totalidad de estas jurisdicciones, restringiéndose a zonas específicas y por unas horas.

Sedapal destacó que estos trabajos “son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao”, en un mensaje enviado en sus redes sociales.

El corte de agua será de la siguiente manera:

-San Juan de Lurigancho (de 14 h a 22 h)

R 04 A.F. Santa Rosita, II Etapa, Reubicados Santa Rosita III Etapa, P.J. Confraternidad, sector Reubicados de Santa Rosita.

-San Juan de Lurigancho (de 13 h a 21 h)

R-6 1 de Marzo, A.F. A, B, C, D y E Nuevo Miguel Grau P y J. A.F. Los Ángeles II Etapa A, B, C, D y E; A.F. Milagro de Dios A, B, C, D y E; A.H. El Paraíso G, H, I, J.

-La Victoria (de 10 h a 20 h)

Prol. Parinacochas, Av. De las Américas, Av. Nicolás Arriola, Av. Canadá.

-La Victoria (de 10 h a 21 h)

Jr. Parinacochas, jr. Italia, Av. Aviación, Av. México.

-La Victoria (de 10 h a 21 h)

Jr. Parinacochas, jr. Italia, Av. Aviación, Jr. Hipólito Unanue.

ATENCIÓN #SJL. Sedapal realizará labores mañana en este punto de su distrito. Seguimos trabajando para hacer de Lima y el Callao #CiudadesSostenibles pic.twitter.com/zJsRSMIjJk — SedapalOficial (@SedapalOficial) March 21, 2022

ATENCIÓN #SJL. Sedapal realizará labores mañana en este punto de su distrito. Seguimos trabajando para hacer de Lima y el Callao #CiudadesSostenibles pic.twitter.com/s0xuEcS4YE — SedapalOficial (@SedapalOficial) March 21, 2022

ATENCIÓN #LAVICTORIA, Sedapal realizará labores en estos puntos de su distrito el día 22. Gracias, seguimos trabajando para hacer de Lima y el Callao #CiudadesSostenibles pic.twitter.com/7dRNB0CSyn — SedapalOficial (@SedapalOficial) March 11, 2022