¡En plena primavera! Lima amaneció con densa neblina, intensa sensación de frío y llovizna

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este es el panorama desde la torre de RPP, en San Isidro. | Fuente: RPP

No se siente la primavera en Lima. La capital amaneció este martes, 14 de octubre, con una intensa sensación de frío, cobertura nubosa y llovizna, según constató un equipo de RPP durante un recorrido.

Nuestra reportera recorrió esta mañana varios distritos de la ciudad, constatando que hay neblina y garúa en varios distritos.

Además, resaltó que la sensación de frío es intensa, pese a que, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Lima registra una temperatura de 16 grados centígrados.

Debido a la llovizna, las pistas de la capital están mojadas, por lo que se exhorta a los conductores y ciclistas tomar extremas precauciones, a fin de evitar accidentes.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Alerta naranja en la Selva

Cabe mencionar que el Senamhi ha emitido una alerta naranja por lluvias, de moderada a fuerte intensidad, en varias regiones de la selva peruana.

“Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h”, advirtió el organismo.

La alerta naranja contempla las regiones Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, y estará activa hasta este martes, 14 de octubre, a las 23:59 horas.



📢#Aviso #Senamhi #Minam Del 13 al 14 de octubre se presentarán lluvias en la selva.



✅Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento



📲https://t.co/rcoEVKTwZk pic.twitter.com/fwBLggmVA4 — Senamhi (@Senamhiperu) October 12, 2025