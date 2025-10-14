Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¡En plena primavera! Lima amaneció con densa neblina, intensa sensación de frío y llovizna

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La capital amaneció con una intensa sensación de frío, cobertura nubosa y garúa en varios distritos, constató un equipo de RPP en un recorrido.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:30
Este es el panorama desde la torre de RPP, en San Isidro.
Este es el panorama desde la torre de RPP, en San Isidro. | Fuente: RPP

No se siente la primavera en Lima. La capital amaneció este martes, 14 de octubre, con una intensa sensación de frío, cobertura nubosa y llovizna, según constató un equipo de RPP durante un recorrido.

Nuestra reportera recorrió esta mañana varios distritos de la ciudad, constatando que hay neblina y garúa en varios distritos.

Además, resaltó que la sensación de frío es intensa, pese a que, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Lima registra una temperatura de 16 grados centígrados.

Debido a la llovizna, las pistas de la capital están mojadas, por lo que se exhorta a los conductores y ciclistas tomar extremas precauciones, a fin de evitar accidentes.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Alerta naranja en la Selva

Cabe mencionar que el Senamhi ha emitido una alerta naranja por lluvias, de moderada a fuerte intensidad, en varias regiones de la selva peruana.

“Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h”, advirtió el organismo.

La alerta naranja contempla las regiones Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, y estará activa hasta este martes, 14 de octubre, a las 23:59 horas.

Informes RPP

A cinco meses de la elección del Papa, ¿cómo recuerdan los chiclayanos ese emotivo momento?

El 8 de octubre se cumplieron cinco meses desde que Robert Prevost fue elegido como el Papa León XIV. Una persona que estuvo entregada a su devoción y cariño a Lambayeque. Hoy, sus fieles chiclayanos lo recuerdan con cariño. Escuchemos el informe elaborado por Henry Urpeque.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Senamhi Lima Primavera

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA