¡En plena primavera! Lima amaneció con densa neblina, intensa sensación de frío y llovizna

La capital amaneció con una intensa sensación de frío, cobertura nubosa y garúa en varios distritos, constató un equipo de RPP en un recorrido.
No se siente la primavera en Lima. La capital amaneció este martes, 14 de octubre, con una intensa sensación de frío, cobertura nubosa y llovizna, según constató un equipo de RPP durante un recorrido.
Nuestra reportera recorrió esta mañana varios distritos de la ciudad, constatando que hay neblina y garúa en varios distritos.
Además, resaltó que la sensación de frío es intensa, pese a que, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Lima registra una temperatura de 16 grados centígrados.
Debido a la llovizna, las pistas de la capital están mojadas, por lo que se exhorta a los conductores y ciclistas tomar extremas precauciones, a fin de evitar accidentes.
Alerta naranja en la Selva
Cabe mencionar que el Senamhi ha emitido una alerta naranja por lluvias, de moderada a fuerte intensidad, en varias regiones de la selva peruana.
“Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h”, advirtió el organismo.
La alerta naranja contempla las regiones Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, y estará activa hasta este martes, 14 de octubre, a las 23:59 horas.