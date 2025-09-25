Senamhi pronostica lluvias para Lima y otras regiones de la costa en plena primavera: ¿a qué se debe este fenómeno?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Primavera con lluvias. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que Lima y otras regiones de la costa norte y centro soportarán precipitaciones dispersas y de corta duración los próximos días.

En un comunicado, el organismo detalló que las lluvias afectarán principalmente los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima e Ica desde este jueves hasta el sábado, 27 de septiembre.

De acuerdo con el Senamhi, las lluvias “se registrarían principalmente en horas de la tarde, al atardecer y por la noche”; mientras que, hacia el mediodía, se mantendrían condiciones de brillo solar en gran parte del litoral.



¿Por qué se registrarán lluvias en Lima en plena primavera?

En su comunicado, el ente estatal explicó que estas lluvias están asociadas “al aporte de humedad proveniente de los Andes hacia el mar, favorecidas por los eventos de lluvia previstos en la sierra”.

Cabe mencionar que el Senamhi ha emitido una alerta naranja en la sierra peruana por precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada a fuerte intensidad en la sierra.

“Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m.s.n.m. y nevadas en localidades sobre los 3 900 m.s.n.m. de la sierra central y sur. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h. Asimismo, se prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche, y lluvia dispersa hacia la costa”, detalló el organismo.

Este aviso meteorológico contempla las regiones Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna.

