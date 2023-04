La familia de Katherine Gómez pide cadena perpetua para el sujeto | Fuente: Difusión

Fuentes de RPP Noticias confimaron que Sergio Tarache, el sujeto que le prendió fuego a la joven Katherine Gómez, fue capturado la noche de este martes por la Policía de Colombia.

El Ministerio del Interior había ofrecido 50 mil soles para quien tenga información sobre el paradero del sujeto, que roció gasolina para quemar viva a su víctima el pasado sábado 18 de marzo en la plaza Dos de Mayo. Seis días después, la mujer falleció debido a las graves heridas.

El Poder Judicial le dictó 6 meses de impedimento de salida del país contra Sergio Tarache Parra. El juez consideró en su fallo que el investigado "no tiene arraigo establecido" y que se encuentra en calidad de "no habido"; además que "no tiene domicilio procesal real".

“La falta de arraigo y peligro procesal, este despacho coincide con la posición fiscal en cuanto no hay arraigo establecido por parte del investigado, en tanto no existe ningún documento que haga prever que el investigado mantiene arraigo de calidad y pueda desvanecerse el peligro de fuga, en tanto se encuentra como no habido”, indicó el magistrado.

Óscar Arriola, director de Investigación Criminal, informó hace unas semanas que habían ordenado captura internacional para el venezolano; sin embargo, esto no pudo evitar su fuga.

"Tiene una alerta de captura internacional en este mismo momento y estamos trabajando con equipos especiales para lograr su pronta detención y ponerlo a disposición de las autoridades", manifestó a RPP.

Arriola explicó que el día de aquel ataque la joven pensaba ir a una discoteca con sus amigas, pero antes discutió con Tarache Parra. Según los testigos, el tipo compró gasolina de un grifo cercano para luego rociar el líquido en el cuerpo de la mujer y prenderle fuego con un encendedor.

Piden cadena perpetua

Cinthya Machare, madre de Katherine Gómez, dijo que la familia siente una gran tranquilidad con la captura de Sergio Tarache y espera que reciba la sanción que se merece: cadena perpetua.

"Se va a hacer justicia por mi niña. Ahora la lucha empieza porque no voy a descansar hasta que le den cadena perpetua por todo el daño que

nos han causado", manifestó en declaraciones a RPP Noticias. En ese sentido, comentó que la Fiscalía ya les informó que pedirán la máxima sanción contra el sujeto.

Machare agradeció el apoyo de las autoridades tras el duro momento que sigue afrontando su familia por la pérdida de su hija.

"El Ministerio de la Mujer nos viene apoyando con todo lo que es la ayuda sicológica, para mis hijos, para sus tíos, porque Kathy se nos ha ido de

una forma muy horrenda", sostuvo.