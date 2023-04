Sergio Tarache Parra (19), de nacionalidad venezolana, arrojó el gasolina y prendió fuego a su expareja, luego de que ella terminara la relación sentimental.

El presunto feminicida de Katherine Gómez, Sergio Tarache, huyó a Colombia y está en manos de las autoridades de ese país donde se están realizando las gestiones necesarias para que lo traigan a Perú. En conversación con RPP Noticias, Carolina Garcés, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, saludó que se haya atrapado a este criminal, pero espera que los procesos se agilicen para que este hecho no quede impune.

“Para nosotros, dentro de tanto problema y encontrándonos en una situación de emergencia por los derechos de las mujeres que siguen presentándose índices de violencia, se saluda que se haya podido capturar a este presunto feminicida, pero se espera que lo trasladen a la brevedad posible porque hay una detención preliminar, pero se debe pedir por parte del Ministerio Público para asegurar su presencia en el proceso. Se tiene que dar la adecuada investigación del caso y la reparación a las víctimas del caso. Este hecho no puede quedar impune. Las autoridades deben cumplir con lo necesario para garantizar el acceso a la justicia”, dijo.

¿Cómo hacer para que el proceso se acelere? En ese caso, Garcés asegura que se tiene que exigir al Estado que adopte medidas claras y concretas como diligencias en la investigación que termine en un proceso que logre reparar “algo tan terrible”.

“Esto no puede repetirse. Es indispensable que haya una actuación adecuada de parte de la policía, del ministerio público, una sensibilización con este problema. Esto implica la adopción de medidas concretas del Estado, ha habido, pero no son suficientes. Hay normas, si se cumplen tienen que ayudar a que esto se resuelva, pero no será así si no hay presupuesto o personal capacitado para que no revictimice a las víctimas”, sostuvo.

“Es responsabilidad de todos poder seguir denunciando, poder tomar conciencia. Dar a conocer estos hechos sin estereotipos. La defensoría del pueblo va a seguir atenta a todos estos casos y a la emisión de estas medidas contra la violencia de género”, finalizó Carolina Garcés, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.

Sergio Tarache, presunto feminicida de Katherine Gómez, fue capturado en Colombia

Fuentes de RPP Noticias confirmaron que Sergio Tarache, el sujeto que le prendió fuego a la joven Katherine Gómez, fue capturado la noche de este martes por la Policía de Colombia.

El Ministerio del Interior había ofrecido 50 mil soles para quien tenga información sobre el paradero del sujeto, que roció gasolina para quemar viva a su víctima el pasado sábado 18 de marzo en la plaza Dos de Mayo. Seis días después, la mujer falleció debido a las graves heridas.

El Poder Judicial le dictó 6 meses de impedimento de salida del país contra Sergio Tarache Parra. El juez consideró en su fallo que el investigado "no tiene arraigo establecido" y que se encuentra en calidad de "no habido"; además que "no tiene domicilio procesal real".

“La falta de arraigo y peligro procesal, este despacho coincide con la posición fiscal en cuanto no hay arraigo establecido por parte del investigado, en tanto no existe ningún documento que haga prever que el investigado mantiene arraigo de calidad y pueda desvanecerse el peligro de fuga, en tanto se encuentra como no habido”, indicó el magistrado.