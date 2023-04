Madre de Katherine Gómez: "Tarde o temprano se va a hacer justicia para mi hija" | Fuente: RPP

Cinthia Marache, madre de Katherine Gómez (18), señaló estar tranquila mas no satisfecha tras conocer que el Gobierno realizó el pedido de detención preventiva con fines de extradición contra Sergio Tarache Parra, feminicida confeso de la joven.

"Puedo decir que por lo menos puedo sentir tranquila que ese desgraciado va a cumplir cárcel en Colombia. Me gustaría que se enfrente a la justicia peruana. Doy gracias que no le dieron la expulsión, eso hubiera sido un poco más difícil para mí. No puedo decir que satisfecha, pero por lo menos sí tranquila. Yo sé que tarde o temprano se hará justicia para mi hija", declaró a RPP Noticias.

Asimismo, agradeció el apoyo recibido en Colombia y pidió que hagan todo lo posible para financiar los trámites de extradición a Sergio Tarache. "Yo ya cumplí, regresaré a mi tierra. Tengo que seguir luchando no solo por mi hija, sino por mis hijos", agregó.

Sobre el porqué se optó por la expulsión de Sergio Tarache, la madre de Katherine Gómez señaló que él "entró como ilegal" y le correspondía ser expulsado a su país natal (Venezuela).

Cancillería tiene 90 días para hacer trámites

Por otro lado, Rosario Sasieta, abogada y representante de los padres de Katherine Gómez, declaró a RPP Noticias que la Cancillería tiene 90 días para que puedan presentar el pedido de extradición de Sergio Tarache quien cumplirá detención preventiva en Colombia.

"Que [Cancillería] lo haga lo antes posible para que esto pueda resolverse lo antes posible y el asesino pueda llegar al Perú (...) La pelota está en la cancha a la Corte Suprema y la Cancillería. Pido a Cancillería agilizar este proceso de extradición porque sería un sumario", declaró en Las Cosas como Son.

¿Por qué no se optó por la expulsión? La abogada Rosario Sasieta señaló que ese hubiera sido el peor escenario ya que Sergio Tarache volvería a Venezuela y "nunca más lo íbamos a ver".

"Si le hacen una expulsión a su país de origen lo perdemos. Nunca más lo encontraremos. Queríamos la expulsión y entrega a la autoridades policiales, era facultad del ejecutivo de Colombia. Se ha conseguido esta prisión preliminar, este hombre no saldrá de la cárcel", mencionó.

Asimismo, espera la agilidad que el Poder Judicial brinde a la justicia colombiana para tener todos los documentos necesario para traer al Perú.

"Él está preso hasta que regrese al Perú: es la detención preventiva con fines de extradición. No hay recurso impugnatorio, él se queda en la cárcel hasta que se resuelva el caso de extradición", precisó en Las Cosas como Son.