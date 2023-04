Sergio Tarache fue detenido en la ciudad de Bogotá. | Fuente: Difusión

El Gobierno peruano planteó el pedido de detención con fines de extradición contra Sergio Tarache, feminicida confeso de la joven Katherine Gómez (18), que fue detenido en la ciudad de Bogotá, Colombia, luego de salir del Perú tras cometer este execrable crimen.

En un comunicado, la Cancillería peruana informó que la embajada de Perú en Colombia "ha cumplido con el mandato judicial de presentar, ante las autoridades colombianas, la solicitud de detención preventiva con fines de extradición" al país de Sergio Tarache.

"[...] Las autoridades competentes consideraron que la vía de detención preventiva con fines de extradición es la que brinda las mayores seguridades y garantías para una efectiva administración de justicia en el presente caso", señaló el comunicado de Cancillería.

La Cancillería informó también que "brindará todo el apoyo que sea requerido por las autoridades judiciales peruanas para ejecutar con la mayor celeridad la extradición de Sergio Tarache Parra para que sea juzgado en el Perú con las garantías del debido proceso".

Como se recuerda, el plazo de detención del ciudadano venezolano que se encuentra en Bogotá vencía hoy martes 18 de abril.

Caso Sergio Tarache

Sergio Tarache es acusado de rociar gasolina y prenderle fuego a Katherine Gómez el pasado 18 de marzo cerca de la plaza Dos de Mayo (Cercado de Lima). Luego de confirmarse el fallecimiento de la joven, pasaron seis días para que el Poder Judicial dictara 6 meses de impedimento de salida del país contra el feminicida.

Tras ello, los padres de Katherine Gómez viajaron a Colombia junto con la exministra de la Mujer Rosario Sasieta. José Gómez y Cinthia Marache habían exhortado a las autoridades colombianas mayor celeridad con la entrega del asesino de su hija. Incluso, pidieron la intervención del presidente Gustavo Petro.

"Quiero decirle al señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, que soy un padre de familia que no vengo con ningún color político y le pido que me entienda como padre, que se ponga en mis zapatos y que me ayude a que el asesino de mi hija vaya al Perú a pagar por el delito que cometió", indico José Gómez.

"Yo, como madre, dije desde un principio que mi sed de justicia no va a parar, voy a seguir luchando por mi hija, le pido a las autoridades colombianas que me apoyen para que (Sergio Tarache Parra) llegue a Lima a pagar su delito", sostuvo Cinthia Marache.