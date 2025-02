Policía Nacional desaloja a las fans de Shakira que continuaban en los alrededores del Estadio Nacional

Seguidores de la cantante colombiana querían permanecer aún en los exteriores del recinto deportivo, pero la PNP inició las labores para despejar las vías luego de que se conociera la cancelación del concierto.

Shakira: La Policía Nacional desaloja a las fans que continuaban en los alrededores del estadio Nacional | Fuente: RPP/Jessica Merino

La Policía empezó a retirar a los fans de la cantante colombiana Shakira que seguían en los alrededores del estado Nacional aguardando novedades pese a que el concierto de la artista ya se canceló.

La cantante anunció en sus redes sociales que por problemas de salud ella no podrá dar su show programado para hoy. La noticia causó una gran tristeza entre sus fanáticos, pero aún así siguieron haciendo cola en las puertas del recinto deportivo esperando aguardar hasta mañana para la segunda presentación, algo que las autoridades no lo permitieron.

Ante la multitud de gente en los alrededores, la Policía Nacional tuvo que empezar a desalojar al público para despejar las vías aledañas y recuperar el libre tránsito de los vehículos. No se registraron incidentes durante el retiro de los fanáticos.

"Estoy muy triste"

La cantante colombiana Shakira anunció la tarde de este domingo que no se presentará en el concierto que tenía programado para esta misma jornada en el Estadio Nacional, debido a una recomendación médica.

"Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche", indicó en un pronunciamiento difundido en sus redes sociales oficiales.

Shakira señaló estar muy triste por no poder ofrecer su espectáculo a sus fans peruanos, algunos de los cuales, durante la semana, ya acampaban en las afueras del recinto a fin de conseguir las mejores ubicaciones para presenciar el concierto.

"Espero mañana estar mejor y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes", expresó.

En redes sociales se difundió que la cantante había sido ingresada a una clínica local en la madrugada. Sin embargo, debido a la falta de confirmación ni pronunciamiento de la empresa organizadora del concierto de la artista, todo era tomado como solo un rumor hasta que la propia Shakira señaló estar mal de salud.

Shakira tenía programado dar dos conciertos este domingo y mañana lunes 17 de febrero. Luego tiene previsto dar recitales en su natal Colombia.