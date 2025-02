Shakira confirma que no se presentará en el Estadio Nacional este domingo por problemas de salud: "Estoy muy triste"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante colombiana Shakira anunció la tarde de este domingo, 16 de febrero, que no se presentará en el concierto que tenía programado para esta misma jornada en el Estadio Nacional, debido a una recomendación médica.

Mediante un comunicado compartido a través de su cuenta de Instagram, la artista confirmó que la noche del último sábado acudió de urgencia a una clínica local debido a un problema abdominal, por el cual permanece internada.

"Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche", indicó.

Así, Shakira mostró su tristeza por no poder ofrecer su espectáculo a sus fans peruanos, algunos de los cuales, durante la semana, ya acampaban en las afueras del recinto a fin de conseguir las mejores ubicaciones para presenciar el concierto.

"Espero mañana estar mejor y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes", expresó.

Pese a todo, la cantante afirmó que tiene previsto llevar a cabo este concierto en Lima, el primero de los dos programados dentro de su tour 'Las mujeres ya no lloran' en nuestro país, por lo que su equipo y el promotor ya trabajan en una nueva fecha que será comunicada posteriormente.

Shakira ingresó a clínica local

Previamente, en redes sociales se difundió la información que Shakira había sido ingresada a una clínica local, generando preocupación en sus seguidores. La noticia señalaba que la colombiana acudió a un centro de salud limeño por una presunta gastritis durante la madrugada de este domingo.

Un equipo de RPP llegó hasta los exteriores de la Clínica Delgado y logró comprobar que los vehículos que trasladaron a Shakira desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a su llegada a Perú se encuentran en los exteriores de dicho nosocomio.

Nuestras cámaras también captaron al personal de seguridad de la intérprete de 'La Bicicleta' ingresar al centro de salud con bebidas rehidratantes. Luego de conocer la noticia, varios de sus fanáticos llegaron hasta la entrada de la clínica para ofrecerle su apoyo.