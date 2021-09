Los ancianos de San Isidro Labrador tienen muchas necesidades | Fuente: RPP

Los ancianos de la asociación San Isidro Labrador, en San Juan de Lurigancho (SJL), viven en situación precaria, por lo que hicieron un pedido de ayuda al Gobierno y a las autoridades del distrito, el más grande y poblado de la capital.

Un equipo de RPP Noticias llegó por quinto día consecutivo a esta zona de Lima, recogiendo los reclamos de la población.

En este lugar, nuestra reportera conoció a don José Carrera, de 70 años. El hombre sufrió un terrible accidente de tránsito, por el que sufrió severas lesiones que lo obligan a desplazarse con la ayuda de muletas.

“Yo salí a trabajar y me atropelló una moto (un mototaxi). Me arrastró como diez metros. Así fue mi caída, me rompí la pierna derecha, el brazo izquierdo. Quisiera una ayuda para que puedan operarme la pierna para poder movilizarme”, solicitó.





Preocupante situación

Este solo es uno de muchos casos de adultos mayores que viven en situación precaria en San Isidro Labrador.

El vecino Pepe Cumbia ha tomado la iniciativa de formar una asociación en apoyo al adulto mayor en esta asociación.

Según contó, en el último empadronamiento que hizo, un total de 55 ancianos viven en condición vulnerable, por lo que hizo un llamado a las autoridades para atender estos casos.

