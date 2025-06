Desconocidos atacan a balazos a un conductor de la empresa Santa Catalina con pasajeros a bordo en SJL

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los desconocidos atacaron al chofer del bus desde la puerta de ingreso de los pasajeros. | Fuente: RPP / Claudia Torres

Un grupo de delincuentes atacó a balazos a un conductor de la ruta C de la empresa de transportes Santa Catalina en la Vía de Evitamiento, cerca de la estación Santa Rosa del Metro de Lima, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Según información de los testigos de la zona, los desconocidos atacaron al chofer del bus, que cubre la ruta SJL – Villa María del Triunfo (VMT), desde la puerta de ingreso de los pasajeros.

El ataque generó varios orificios de bala en las ventanas laterales de la unidad, por lo que quedaron destruidas.

Pese al ataque, el conductor de la unidad salió ileso. Asimismo, tampoco se reportó que algún pasajero resultara herido.

En diálogo con RPP, los trabajadores de la empresa de transportes reportaron que se encuentran sorprendidos por el ataque y preocupados por la seguridad de sus conductores.

“La verdad que me sorprende que todo esto esté sucediendo, sobre todo con la empresa. […] Me agarra como sorpresa. Somos perjudicados como propietarios. ¿Con qué preocupación van a ir a trabajar con [lo que ha pasado] a mis conductores? No puedo mandarles en esta situación. Esta delincuencia hasta dónde más vamos a seguir”, expresó.

Una de las ventanas afectadas por el ataque. Fuente: RPP / Claudia Torres

Conductores no saldrán a laborar

Los conductores informaron a RPP que no saldrán a laborar este lunes, 23 de junio, hasta que la empresa Santa Catalina emita un comunicada sobre el ataque.

Las rutas que no trabajarán hoy -en específico- son la línea B y C, que cubren los tramos de SJL a VMT.