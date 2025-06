SJL: mamita pide ayuda tras caída de su vivienda por colapso de pirca debido a sismo de 6.1 que sacudió Lima y Callao

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una madre de familia solicitó ayuda a las autoridades, luego de que su vivienda colapsara tras la caída de la pirca que la sostenía a causa del sismo de 6.1 que sacudió esta mañana Lima y Callao.

En diálogo con RPP, la mujer, identificada como Rosvenia Guerra, señaló que su casita, ubicada en la zona de Juan Pablo II, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), se encuentra prácticamente en el aire.

“Se me ha caído todo el muro y también ha afectado los vecinos. […] Se me cayó todo el muro, se me vino con todo el temblor, se me cayó todo y se me cayeron las calaminas. La casa está casi a la esquina por el aire porque yo estoy encima de una pilca y la casa, como eso sostenía, ahora se quedó en el aire”, expresó.

Asimismo, la mamita indicó que, debido a que su vivienda se encuentra ubicada en un cerro, no sabía hacia donde correr.

Pide apoyo para ella y su hijo

Rosvenia Guerra señaló que vive junto con su hijo con trastorno del espectro autista (TEA), por lo que solicitó apoyo, pues asegura que lo ha perdido todo.

“Yo vivo sola con mi hijito que tiene TEA, tercer grado de TEA, que no es verbal. Yo más estoy con él, y el más asustado ha sido él, porque el sonido, el ruido, todo le asustó y estuvo muy ansioso porque él no tolera los ruidos fuertes”, acotó.