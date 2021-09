Por otro lado, en el Hospital San Juan de Lurigancho, el único del distrito, los ciudadanos denuncian que los horarios de atención son insuficientes y que además hay poco personal médico. La señora Emilia Muñoz contó a RPP Noticias que desde el mes de mayo tiene una dolencia en la pierna izquierda pero hasta la fecha no le dan un diagnóstico. La adulta mayor precisó que no puede atenderse en un centro de salud particular porque no cuenta con los recursos económicos suficientes.