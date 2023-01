SJL: familia va con su miniván al club zonal Huiracocha y al salir descubre que el vehículo fue robado

Félix Ochoa y su familia llegaron ayer, viernes, al club zonal. Uno de los vigilantes les dijo que se estacionaran en el frontis del centro de esparcimiento. | Fuente: Serpar

Pensaron que sería un agradable día familiar, pero terminó siendo una pesadilla. A bordo de su miniván, la familia Ochoa Bustamante llegó el último viernes 6 de enero al club zonal Huiracocha, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL), para disfrutar de un momento familiar; sin embargo, al salir del centro de esparcimiento se percataron que el vehículo ya no estaba. Esta es su historia.

Félix Ochoa Bustamante (52) contó hoy a RPP Noticias que llegó ayer al club zonal al promediar las 11:00 de la mañana. Iba a estacionarse en las inmediaciones del club, pero uno de los vigilantes le dijo que era mejor si cuadraba el vehículo al frente del centro de esparcimiento.

Confiado en la sugerencia del vigilante, a quien le ofreció S/7 por cuidar el vehículo de marca Hyundai Grand Starex, Félix cuadró la miniván en el lugar sugerido y, al lado de su familia, ingresó al club zonal Huiracocha.

“El vigilante de ese centro me dijo que me estacionara al frente, que él lo iba a mirar [al carro] y que me iba a cobrar siete soles. Lo dejé el carro confiado”, nos detalló.

El giro de la historia tras llamada de extorsionadores

Mientras disfrutaba del día soleado, el padre de familia recibió la llamada de unos aparentes extorsionadores que decían que se habían apropiado del vehículo y le exigían más de S/8 000 para no desmantelarlo.

Dudoso de la procedencia de la llamada, Félix salió del club zonal y se dio con la sorpresa de que su vehículo, su única herramienta de trabajo, había desaparecido a pesar de que -según su relato- uno de los vigilantes había dicho que cuidaría la unidad.

Félix y su familia solo querían pasar juntos una tarde de verano, pero lastimosamente han sido víctimas de la inseguridad ciudadana. Ochoa Bustamante, quien es constantemente acosado por los extorsionadores, ya ha presentado una denuncia ante la Comisaría de la Huayrona para que se investigue el caso.