SJL: madre pide ayuda para encontrar a su hija adolescente desaparecida hace una semana

La señora María Luisa Roque hizo un pedido de ayuda para encontrar a su hija, Brenda Vera Roque, de 15 años, que desapareció el pasado viernes, 5 de marzo, en el asentamiento humano Huanta 1, en San Juan de Lurigancho (SJL).

A través del Rotafono, la madre -que enviudó recientemente- contó que la noche del pasado viernes su hija salió de su local de trabajo, en un taller de costura; pero nunca llegó a casa.

“Quisiera que me ayuden a encontrar a mi hija. Soy una persona humilde, ya son cuántos días y no sé nada de mi hija. Por favor, ayúdenme, soy una persona sola, mi esposo ha fallecido hace poco”, dijo la señora María Luisa.

“Yo no sé dónde está mi hija, y yo estoy delicada de salud. Yo me encuentro desesperada buscando a mi hija por acá y por allá, y no me hacen caso”, añadió.

Búsqueda

La señora María Luisa ya hizo la denuncia por desaparición ante la Depincri de San Juan de Lurigancho, pero los días pasan y no obtiene una solución.

En el momento de su desaparición, la adolescente vestía short negro, polo oscuro, sandalias. La menor mide 1.50 m., cabello lacio y contextura delgada.

Si alguien tiene información que ayude a encontrar a Brenda, puede comunicarse al teléfono 970385834.



