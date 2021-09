SJL: madres deben subir 200 escalones llevando agua en baldes para poder cocinar [VIDEO]

Esta es la situación en la agrupación familiar Los Heraldos de Motupe. | Fuente: RPP

Las madres de la olla común de la agrupación familiar Los Heraldos de Motupe, en la parte alta de San Juan de Lurigancho (SJL), deben subir unos 200 escalones cargando baldes de agua para poder cocinar diariamente.

Un equipo de RPP Noticias llegó esta mañana a la zona, constatando in situ las necesidades de los vecinos, que no cuentan con agua potable ni alcantarillado desde hace 20 años.

Los residentes contaron que ha siete años lograron adquirir un pilón para abastecer de agua la zona, pero no siempre hay la presión suficiente para que el líquido llegue, por lo que se ven en la obligación de cargar pesados baldes.

“Muchas gracias por visitarnos. Acá mucho se necesita el agua. Nosotros jalamos de un pilón, pero cuando no hay presión, no sube. Y cuando no hay agua, jalamos en balde”, contó la señora Guadalupe Palomino, una de las administradoras de la olla común.

Esta olla común brinda unas 45 raciones al día, que benefician a 15 familias de las partes altas de SJL.





Sin títulos de propiedad

El dirigente Jorge Camacho señaló que los vecinos de Los Heraldos de Motupe no cuentan con redes de alcantarillado y agua potable debido a que sus viviendas aún no tienen títulos de propiedad.

“Nosotros desde el año 1999 que nos posesionamos en estas partes hemos asistido con todas las documentaciones a las distintas instituciones, ya sea Cofopri o nuestra municipalidad”, comentó.

“Lo único que vemos es levantamiento de observaciones, pero cuando hacemos el levantamiento y nos programan visitas, nunca vienen”, agregó.

Estas familias hicieron un llamado a las autoridades para que atiendan este problema, que los acoge desde hace más de dos décadas.

