Padres exigen que se investigue caída de techo de colegio que dejó a seis niños heridos en SJL

Los padres de familia del colegio “La Merced de Lima” exigieron que se realice una investigación luego de que un techo cayó sobre los escolares, provocando que seis niños resulten heridos.

Padres de familia y escolares de primaria del colegio “La Merced de Lima” realizaron un plantón luego de que un techo del centro educativo cayó sobre los estudiantes. Ellos han expresado su preocupación ante este hecho que ha puesto en riesgo la vida de los menores que estudian en este centro educativo ubicado en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

Con letreros en mano que dicen “No más accidentes en nuestros colegios” y “Los niños tenemos derecho a estudiar”, los padres protestaron en el frontis del colegio y exigieron que se investigue el caso luego que se reportó -este miércoles- que seis niños resultaron heridos tras la caída del techo.

En conversación con RPP, una de las madres cuyo hijo resultó herido indicó que la Municipalidad de San Juan de Miraflores hizo una inspección en este colegio, el año pasado, y había decretado que se encontraba en alto riesgo estructural.

“Él está asustado. Es su primer año en el colegio y esto me parece que ha sido un trauma para él. Ahora lo veo introvertido, con miedo. Ver a sus demás compañeros ensangrentados, las rocas cayendo del techo…. A él ya lo atendieron, está mejorando, pero el susto está. No he recibido llamada del director. […] Estamos pidiendo que hagan las investigaciones porque el año pasado hicimos una denuncia de que vengan a revisar el colegio. Me parece que si llegó Defensa Civil, pero no entiendo qué han revisado y cómo los han dejado estudiar este año”, dijo.

Exigen investigación

Otra madre de familia indicó a RPP que luego de que ocurrió el accidente los llamaron para que recojan a los menores, pero no les dieron explicaciones de lo sucedido. Ante esta situación, ella también insistió en que se realice una investigación del caso.

“Nos avisan a las 11:40, cuando el accidente pasó a las 9 y tanto de la mañana. No especificaron, solo dijeron que vengamos a recoger a los niños, sin darnos una explicación”.

Cabe señalar que en San Juan de Miraflores hay 40 centros educativos y 19 de ellos se encuentran en alto riesgo de colapso.