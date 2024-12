Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima SJM: seis niños resultaron heridos tras la caída del techo de su colegio

Los padres de familia pidieron al Ministerio de Educación que reconstruyan la edificación. | Fuente: RPP

Seis niños de tres años de la institución educativa La Merced de Lima, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, resultaron heridos tras la caída del techo de su colegio. Según contó la madre de una de las niñas afectadas, los menores se encontraban en plena clase cuando parte del tejado cayó sobre la mesa donde se encontraban sentados.

“Son niños de tres años, ellos no son niños grandes que saben dónde y cuándo ha ocurrido una tragedia. Estaban en shock, mi hija estaba toda ida, no reaccionaba, estaba asustada”, expresó la madre.

Asimismo, la progenitora de la pequeña señaló a RPP que su hija resultó con golpes, mientras que otros dos niños presentaron roturas de cabeza, por lo que tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente. Los pequeños fueron trasladados al hospital María Auxiliadora tras el incidente.

“Me llamaron a las 10 de la mañana a informarme que había un accidente, no me informaron de qué se trataba. Después fui rápidamente a la posta y ahí me dijeron que se había desplomado el tarrajeo de concreto del techo, fuimos directamente al hospital María Auxiliadora, donde dos niños pasaron por cirugía y mi hija por rayos X, ya que tenía golpes”, acotó la madre de familia.

En esa misma línea, la mamá de la menor indicó que personal de la UGEL se acercó hasta la institución educativa; sin embargo, no les informaron si los niños continuarán asistiendo al colegio o recibirán clases virtuales.

“Me dijeron que sí ha venido (la UGEL), no sé qué ha pasado, qué cartas en el asunto van a tomar, si los niños van a seguir estudiando o si irán mañana. Yo no mandaré a mi hija, la infraestructura está mal”, finalizó.

Padres piden que el colegio sea reconstruido

Otro de los padres de familia reveló que esta no es la primera vez que se produce un hecho similar, pues el año pasado el techo de otra aula se desplomó. Afortunadamente, en aquella ocasión, nadie resultó herido; sin embargo, pidieron a las autoridades del Ministerio de Educación que reconstruyan la edificación.

“El año pasado hicimos una solicitud al profesor, le pedimos que presente una solicitud a la UGEL para que puedan construir este colegio cuanto antes. El colegio no está para usar, no es la primera vez. El año pasado se desplomó el techo. Gracias a Dios no hubo afectados. Pedimos que construyan nuevamente el colegio”, concluyó.