SJL: piden ayuda para cuatro hermanas ancianas que viven en situación precaria

Las hermanas, todas mayores de 70 años, necesitan ayuda especializada. | Fuente: RPP / Andrea Amésquita

Las hermanas Leonor, Juvencinda, Felícita y María Luisa Cerpa Mera, todas mayores de 70 años, viven en una situación precaria en una vivienda alquilada en la zona de San Hilarión Alto, en San Juan de Lurigancho (SJL).

Las ancianas, todas enfermas con distintas dolencias, sobreviven gracias a las atenciones de un familiar, hija de una de ellas, que se encarga de prepararles sus alimentos y asearlas.

“Yo y mi mamá, que es la última de las hermanas, nos turnamos a ayudarlas, a cocinar, a lavar su ropa, a llevarlas a cualquier lugar, cualquier cosa que necesiten”, comentó la joven, que es madre soltera.

Pese a sus esfuerzos, las cuatro hermanas necesitan ayuda especializada, así como un mejor lugar donde tener calidad de vida; por lo que la joven hizo un llamado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que las ancianas puedan ser trasladadas a un albergue.

Esperan ayuda

El caso fue hecho público ayer, jueves, a través de Rotafono; tras lo cual la Defensoría del Pueblo y la Beneficencia de Lima se han interesado por el tema.

“Me han llamado de la Defensoría del Pueblo, me han pedido los datos de mis tías, pero de ahí no me han vuelto a llamar. También de la Beneficencia (han llamado), pero todavía no se han acercado personalmente”, señaló la joven a cargo de las ancianas.

Las hermanas llegaron a Lima hace muchos años procedentes de su natal Huancavelica. Solo la menor de ellas tuvo una hija, quien es la que actualmente se hace cargo de todas.



