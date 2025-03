Puede ocurrir una tragedia: vecinos de SJM advierten que muro de contención está a punto de caer [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En esta condición se encuentra el muro de contención. | Fuente: RPP

Vecinos de la asociación de vivienda Las Casuarinas, en San Juan de Miraflores (SJM), advirtieron que un muro de contención construido hace una década se encuentra severamente deteriorado, por lo que puede colapsar en cualquier momento.

A través de RPP, aseguraron que la estructura, construida sobre otro muro de piedras, se ha debilitado con el paso del tiempo, y ahora presenta grietas y erosión en su base.

Los residentes alertaron que el colapso del muro no solo puede terminar afectando viviendas ubicadas en la parte baja, sino que podría dejar incomunicados a los habitantes de la citada asociación de vivienda. Esto porque por la parte alta del muro hay una vía carrozable, único acceso a esta zona del distrito.



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Inacción de las autoridades?

Los vecinos denunciaron que han solicitado en repetidas ocasiones la intervención de la Municipalidad de SJM, pero hasta el momento no obtienen una respuesta concreta. De hecho, una residente aseguró que un representante del municipio le dijo que el mantenimiento de la estructura era un problema particular.

“El señor que vino de la municipalidad, el ingeniero, me dijo que eso me correspondía arreglar a mí, porque supuestamente yo estoy cerca del muro y que ellos no iban a poderlo hacer, porque ellos no hacen trabajos particulares”, manifestó la mujer.

“Esto no solamente es mi problema, sino también de la gente que está arriba. Porque esa pista, si se cae el muro, entonces no hay pista ni comunicación para los de Las Casuarinas”, agregó.

Los vecinos esperan que las autoridades distritales tomen cartas en el asunto, antes que se produzca una tragedia con consecuencias fatales.