Camión provocó que vecinos se queden sin servicio de agua en San Juan de Miraflores | Fuente: RPP

Este lunes, cerca de las 10 de la mañana, un camión de la empresa Consorcio San Miguel se hundió en una obra de saneamiento inconclusa de Sedapal, en la calle Humanchuco, en San Juan de Miraflores, a la altura de la estación María Auxiliadora del tren.

Cuando se produjo el hecho no había personal de Sedapal que pueda dar ayuda y, al promediar el mediodía, dos maquinarias lograron sacar al camión, que era manejado por Roberto Ramón González Pacheco (44).

Sin embargo, al sacar el camión del hueco, este provocó una rotura importante en las tuberías, por lo que empezó a filtrarse agua potable y, seguidamente, dejó sin el servicio de agua a los vecinos de la zona.

La señora Irma Jiménez, una de las afectadas, indicó en RPP Noticias, que la obra tiene varias semanas y no es terminada por Sedapal.

"Tiene casi un mes. No hay cuando ellos avancen. Eso nos perjudica a nosotros, aumenta la delincuencia, más suciedad. Me acabo de quedar sin agua. Me han perjudicado a mí y a todo el sector", expresó.



Camión se hundió en obra de saneamiento. | Fuente: RPP