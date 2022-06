SMP: pacientes hacen cola desde la madrugada para sacar cita en Hospital Bicentenario Canta Callao [VIDEO]

Este es el panorama afuera del Hospital Bicentenario Canta Callao. | Fuente: RPP

Decenas de pacientes, en su mayoría adultos mayores, forman largas colas desde la madrugada para poder sacar una cita en el Hospital Bicentenario Canta Callao, de EsSalud, ubicado en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Un equipo de RPP Noticias llegó esta mañana al mentado nosocomio y constató que la cola se extiende por varias cuadras. Los primeros en la fila aseguraron haber llegado al promedias las 3:00 a.m.

Entre los pacientes, hay quienes hacen la cola por segundo día consecutivo, ya sea porque ayer no lograron sacar un cupo o porque se les solicitó que saquen una nueva cita para una especialidad distinta.

Este es el caso de la señora Ruth, de 60 años, quien ayer fue atendida en el área de Medicina General y hoy debió volver a hacer la cola para la especialidad de Radiología.

“He llegado a las cinco de la mañana, pero ya la cola estaba grande. Hay gente que ha venido a las tres o cuatro de la mañana. Con la inseguridad, ¿cómo uno sale a esa hora?”, se quejó la mujer.

Pacientes indignados

Algunos pacientes expresaron su molestia por la falta de información que hay respecto a las especialidades que tiene este hospital, ya que muchos terminan siendo derivados a otros nosocomios de EsSalud.

La señora Beatriz, de 74 años, señaló que tuvo que hacer una cola de varias horas para que le digan que tenía que ser derivada a otro hospital porque en este no hay la especialidad que ella busca.

“El doctor de Medicina General me dice que saque cita para Gastroenterología. Acabo de preguntar y me dicen que me van a derivar a (Hospital Marino) Molina. ¿Se da cuenta? Hacen perder el tiempo. Yo vengo de Pro, tengo que gastar en taxi”, manifestó la paciente.



