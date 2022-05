SMP: padre denuncia que grúa se llevó su automóvil con su hija dentro [VIDEO]

Este caso se conoció a través del Rotafono. | Fuente: RPP

El señor Juan Villasante denunció a través del Rotafono de RPP Noticias que una grúa municipal se llevó su vehículo mal estacionado con su hija, de solo ocho años, dentro. Esto ocurrió en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de Lima.

El padre contó que esta mañana acudió al Hospital Cayetano Heredia, debido a que su hijo de un año está enfermo. Ante la urgencia, y viendo que su hija se había quedado dormida, decidió dejarla dentro del vehículo mientras gestionaba, junto con su esposa, la atención de su otro hijo.

Según relató, cuando salió del hospital para ver a su hija, se dio con la sorpresa de que su automóvil ya no estaba donde lo había dejado. Por versiones de transeúntes y testigos, se enteró de que una grúa municipal lo había remolcado.

“Me doy con la sorpresa que no encuentro mi vehículo; y las personas me cuentan que la grúa se lo había llevado. A ellos (los encargados de la grúa municipal) no les importó nada, se llevaron mi auto”, manifestó.



El rescate de la niña

Inmediatamente, el padre acudió al depósito municipal, ubicado en la cuadra 2 de la calle La Milla, donde -sostuvo- tuvo muchos problemas para poder rescatar a su hija, ya que los encargados se negaban a darle acceso a su vehículo, pese a que les dijo que una niña estaba dentro.

Juan Villasante aseguró que, incluso, uno de los encargados se portó prepotentemente. “Me fui hasta el depósito para conseguir mi vehículo; y me dicen que no se va a hacer cargo de las cosas que hay dentro”, manifestó el indignado padre.

Ante su insistencia, el hombre pudo finalmente llegar hasta su vehículo, donde se encontraba su hija, asustada por lo ocurrido.

El padre acudió a la comisaría del sector, donde interpondrá una denuncia por secuestro contra los que resulten responsables por lo ocurrido.

