SMP: vecinos piden ayuda para abuelita de 70 años que vive en pasadizo de su propia casa

La vecina solicitó el apoyo del Ministerio de la Mujer, Fanny Montellanos, para brindarle apoyo a la abuelita. | Fuente: RPP

Un equipo de RPP llegó hasta la cuadra 38 del jirón Paruro, en San Martín de Porres (SMP), tras el llamado de los vecinos de la zona, quienes solicitaron apoyo de las autoridades para una adulta mayor, de aproximadamente 70 años, quien vive en estado de abandono.

Según contó una vecina, identificada como Carmen, la abuelita, de nombre Luzmila, vive en el pasadizo de su propia casa y al costado de sus hijos y nietos, quienes no le prestarían los cuidados y atenciones que necesita.

“Me duele bastante. Yo como vecina y como ser humano, como hija y como madre también que soy, ya no puedo ser, como se dice, ciega y ver todos los días pasar y el estado [en] que ella [la abuelita] se encuentra”, expresó la vecina.

De acuerdo con la residente, Luzmila se encuentra viviendo en esta situación desde hace muchos años y son las vecinas quienes le proporcionan alimentos, ya que sus hijos no lo hacen.

“A los hijos no les interesa. No les interesa esa señora está sin comer todo el día. Es una tienda [y] acá vive la señora Ana Condeso. Ella le pasaba los alimentos a la señora Luzmila. En estos momentos, ella no se encuentra, está de viaje”, acotó.

De acuerdo con la vecina, el hijo de la mujer salió de la vivienda cuando nuestro equipo se encontraba recogiendo la denuncia. Al percatarse del enlace, el hombre se alejó de las cámaras y evitó hablar con la prensa.

“El señor que está pasando con mochila es su hijo, Miguel Flores. Ahí se va a trabajar, ya se levantó de la cama y ya se va”, acotó.

Ministerio de la Mujer responde

Tras el reporte, Carla Rojas Bolívar, directora general de Familia y Comunidad del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, señaló que, por pedido de la titular de la cartera, un equipo multidisciplinario del programa nacional Gratitud se acercará a la zona para evaluar el caso. Posteriormente, según ello, dictarán una medida con carácter de urgencia para resguardar el bienestar de la adulta mayor.

“Estamos coordinando para que se pueda constituir un equipo en la zona que pueda evaluar a la persona adulta mayor. Si hay factores que tienen que ver con salud, por ejemplo, se va a articular inmediatamente con el establecimiento más cercano para que le hagan una evaluación. Si tiene un tema de enfermedad crónica o un tema de fragilidad, también se va a evaluar si tiene algún aspecto de violencia que pueda ser cometido por los integrantes de la familia”, manifestó.

“Sobre esa evaluación se debe determinar si va a un servicio específico que tenemos como Ministerio o si se tiene que hacer una articulación con otras entidades para asegurar que la familia, sobre todo, asuma el cuidado de la persona adulta mayor”, acotó.

