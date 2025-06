Paralizan operaciones: conductores de empresa Translima suspenden actividades tras el asesinato de su compañero

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La víctima fue identificada como Marcial Oré, de 61 años. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Continúan los ataques contra transportistas. Tras el asesinato de uno de sus compañeros, los conductores de las 150 unidades de la empresa Translima han suspendido sus actividades como una medida para exigir mayor seguridad.

En diálogo con RPP, una de las trabajadoras de la empresa señaló que la medida estará activa “hasta nuevo aviso”, pues se encuentran atemorizados tras el asesinato de uno de los choferes.

“Desde que hemos sabido el accidente de este compañero, se optó por no salir a trabajar hasta nuevo aviso. ¿Qué tenemos que hacer para solucionar este caso? No podemos salir a exponer nuestra vida. La vida no me va a costar ni un sol ni dos soles. La vida no tiene precio”, expresó.

El crimen

Esta mañana, un conductor de la empresa de transportes Translima fue asesinado por un desconocido en la avenida Izaguirre, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

La víctima fue identificada como Marcial Oré, de 61 años, y fue acribillado por desconocidos cuando se encontraba manejando su vehículo, según informó la Fiscalía.

Los efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta el paradero principal de la empresa, ubicado en el mismo distrito, para iniciar con las investigaciones.

Asimismo, personal de la Translima ha señalado que no han recibido amenazas previas al asesinato de uno de sus trabajadores.

Al cierre de esta nota, los transportistas iban a organizar una reunión para definir hasta cuando mantendrán paralizadas sus actividades.

Ministerio Público inició investigación

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público informó que la Fiscalía Penal de Lima Norte inició una investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de homicidio en agravio de Marcial Oré.

“El fiscal adjunto provincial Adler Benites Vidal realizó el levantamiento del cadáver junto al médico legista y peritos. Además, la División de Investigación de Homicidios recabará la declaración de los familiares y posibles testigos, los registros de las cámaras de seguridad, el resultado de la necropsia y pericias realizadas en la escena del crimen; entre otras diligencias para la identificación de los responsables”, informó la Fiscalía en X (antes Twitter).

