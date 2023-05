Sobrino de Luis Miranda señaló que el periodista realizaba un trabajo fotográfico antes del accidente

El periodista Luis Miranda, quien perdió la vida tras la volcadura de la lancha donde viajaba en el mar del callao, se encontraba realizando trabajos de fotografía y videos para una empresa. Así lo señaló el sobrino del hombre de prensa, llamado Jorge Suclupe.

Según el joven, había dos embarcaciones al momento del accidente: uno grande donde viajaban un grupo de 19 personas y otro donde solo iban él y su tío porque iban a grabar algunas tomas. Sin embargo, el bote donde estaban se quedó sin gasolina.

"Solo cuatro no teníamos chalecos: mi tío, yo y los dos choferes (quienes manejaban las embarcaciones). No tengo idea (sobre por qué no tenían esos artículos). No había personal de la Marina en el lugar. A la 1 de la tarde ocurrió el hecho. Nosotros llegamos bien en nuestro bote hasta la isla Palomino, íbamos aparte porque íbamos a hacer algunas tomas y llegando hasta allí ya queríamos retornar, pero el motor ya no prendía por falta de gasolina, nos tuvieron que jalar", contó en declaraciones a la prensa.

El sobrino del periodista sostuvo que la cuerda no era tan fuerte para que la otra embarcación lo jalara hasta el puerto, es por eso que el bote se vuelca y ellos caen al mar.

Unas 19 personas fueron rescatadas

El reconocido periodista Luis Miranda Rodríguez falleció esta tarde luego de que la lancha que abordaba se volcara en el mar del Callao a la altura de la isla El Frontón. En la embarcación se encontraban 20 personas, de las cuales 19 ya fueron rescatadas.

La embarcación zarpó desde el Desembarcadero Pesquero del Callao. Entre el grupo de pasajeros se encontraban dos menores de edad que fueron rescatados del mar.

"Se presume que es una embarcación clandestina, eso se determinará en las investigaciones posteriores. Esa nave, de acuerdo con sus características, estaba sobrecargada, a lo mucho podía transportar a ocho y 10 diez personas. Todos los días tenemos operativos no solamente para verificar las embarcaciones que se dedican al turismo sino a otras actividades ilícitas; sin embargo, muchas veces estas unidades zarpan sin autorización", explicó Harry Chiarella, capitán de navío de Puertos del Callao, a RPP Noticias.

Chiarella señaló que todas las personas contaban con chaleco salvavidas a excepción del fallecido.

"Al parecer no había chalecos suficientes y esta persona ha fallecido por esa razón. Vamos a ubicar el nombre de la embarcación para ver en el sistema sus características principales y ver qué capacidad de pasajeros tenía autorizada", añadió.