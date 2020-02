Brian Villanueva es padre de los hijos de Solsiret Rodríguez. | Fuente: Facebook

Brian Villanueva, padre de los hijos de Solsiret Rodríguez, la estudiante cuyos restos fueron encontrados más de tres años después de reportada su desaparición, afirmó que su hermano, Kevin Villanueva, "tendrá que pagar" si se determina que tuvo que ver con el asesinato y descuartizamiento de la joven activista.

En vísperas, el Poder Judicial dictó nueves meses de prisión preventiva para Kevin Villanueva y su expareja, Andrea Aguirre, investigados por presunto homicidio calificado con gran crueldad en agravio de la joven estudiante.

Este sábado, Brian Villanueva se pronunció sobre el caso. Respecto a la presunta responsabilidad de su hermano, el padre de los hijos de Solsiret señaló al diario La República: "Creo en mi hermano, yo quiero pensar que no tiene nada que ver con esto, pero es la justicia la que tiene que demostrar cuál es la verdad. Si mi hermano tiene que ver con esto, él tiene que pagar".

"Él (Kevin) es mi hermano, he crecido con él, yo amo a mi hermano. No creo posible que él sabiendo que le pasó algo a Sol, que Andrea haya asesinado de es forma a Sol, él no me haya contado. No tendría por qué -por la libertad de Andrea- encubrir algo tan horrible. En verdad quisiera creer en mi hermano, pero tengo esta duda en mi corazón", agregó.

También recordó la complicada relación que tenían Solsiret y Andrea, pues, señala, la madre de sus hijos le comentaba a menudo que creía que la entonces pareja de Kevin la odiaba.

"Sol me decía que ella sentía que Andrea la odiaba... Cuando ellas dos salían de compras todo era alegría, conversaban... pero cuando salíamos los cuatro, Andrea la miraba mal o no dejaba que hablara mucho con Kevin", indicó Brian Villanueva.

Para Brian, que Andrea Aguirre haya incriminado a su hermano en una segunda declaración sobre el caso, puede tener dos motivaciones: "Una es que Andrea, por odio a mi hermano, lo quiera incriminar; la otra es que Andrea esté encubriendo a otras personas que la pudieron haber ayudado".