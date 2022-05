Surco: vecinos denuncian que grúa del municipio se lleva vehículos pese a no estar en zona rígida

Vecinos señalan que incluso deben de pagar por el servicio de grúa. | Fuente: RPP

Vecinos del distrito de Surco denunciaron a través del Rotafono de RPP Noticias que la grúa de la Municipalidad se lleva vehículos estacionados donde no hay señalización de zona rígida o de prohibición.

‘María’, quien prefiere no revelar su identidad, contó que el pasado sábado se llevaron su vehículo al depósito y cuando acudió a pagar para sacarlo, le dijeron que tenían que pasar dos días aún.

“Cuando cuadré mi carro no había señalización. Cuando salgo, ya no estaba mi carro y me avisaron que se lo habían llevado. Vine a pagar el sábado por la noche y me cobraron la grúa y tres días de depósito. Me dicen que no puedo sacarlo porque no hay personal de servicio”, cuenta.

Altas multas

‘María’ cuenta que la Municipalidad cobra en la multa 40 soles por día en el que el vehículo se encuentra en el depósito. “40 soles por día que son 120 soles, más la grúa que sobran 140 soles. Todo salió 260 soles más lo que tenía que pagar de multa”, narra.

Ella indica además que, para retirar el vehículo del depósito, tiene que firmar un documento donde admite que cometió la infracción. Sin embargo, ciudadanos precisan que en la mayoría de los casos no hay señalización en la zona.