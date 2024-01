Surco: vecinos trepan reja que impide el paso peatonal en la Panamericana Sur [VIDEO]

Un grupo de transeúntes ha manifestado su malestar porque esta mañana tuvieron que trepar una reja, de aproximadamente dos metros, para poder transitar entre el límite del distrito de Surco y San Juan de Miraflores.

Se trata de un cerco perimétrico, de concreto y metal, que se encuentra a un paso del puente peatonal 'Los Próceres', a la altura del Mall del Sur, en la vía Panamericana Sur. Este cuenta con una puerta metálica, que suele estar abierta para el libre tránsito, pero que hoy estuvo cerrada y con un candado, lo que obstaculizó la circulación de los peatones.

Al ver que la puerta de metal se encontraba cerrada y con un candado, los transeúntes treparon la reja de metal para continuar con su camino. Luego de varios minutos, un ciudadano decidió romper los candados para permitir el libre tránsito en esta zona de Próceres.

Los vecinos de la intersección de las calles Coronel Pascual Saco Oliveros con Coronel Andrés Rázuri, en Surco, decidieron cerrar con candado la reja. Aquí es una zona de alto tránsito, donde se ubican bodegas, tiendas, comercio ambulatorio, colegios, locales, entre otros.

Zona de alto tránsito

Hasta este lugar llegó la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de serenazgo para mantener el orden y el control. Sin embargo, las quejas de los transeúntes fueron evidentes.

“La libertad de tránsito la tenemos todos, pero primero prima la seguridad. Entonces si al poner una tranquera o una reja, evita que te roben entonces que prime la seguridad […] No hay una persona que vigile. Este cerco perimétrico. Está la reja, han puesto el candado y no nos han comunicado. La urbanización Los Próceres a través de su presidente no nos ha comunicado”, dijo Julio César Reyes Rojas, vecino un vecino de la zona, a RPP.

Los vecinos indican que han tomado la medida de cerrar con candado la puerta por la creciente inseguridad en la zona y la informalidad por la presencia de los colectivos. Mientras algunos apoyan la decisión, otros la ven como una violación a sus derechos.